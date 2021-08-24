Москва, 24 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Осенью в России, вероятнее всего, начнется рост заболеваемости COVID-19. Об этом 24 августа заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Связано это, по его мнению, с началом учебных занятий в школах. Подобная тенденция ежегодно наблюдается в части распространения ОРВИ.

«У нас надвигается учебный год. И когда 16 млн, почти 17 млн школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидситуацию. И так происходит каждый год. У нас в сентябре начинается подъем ОРВИ. Это еще не эпидемия гриппа, но подъем заболеваемости. Потому, что дети собираются с разных мест и наряду с поправленным здоровьем они привозят ряд заболеваний», — сказал Онищенко.