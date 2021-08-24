Ереван, 24 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6559 исследований на коронавирус, из которых 537 дали положительный результат. Об этом 24 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 238 422 носителя коронавируса. Из них 224 719 справились с инфекцией, в том числе 226 — за последние сутки. Умерли в республике 4768 пациентов с COVID-19, из которых шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 1489 тестов на коронавирус 251 был с положительным результатом. 239 человек медики признали выздоровевшими, умерли десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что, по последним данным минздрава Армении, в стране 153 888 жителей получили одну дозу вакцины от COVID-19, а 85 454 — прошли полный курс вакцинации. В республике используют препараты «Спутник V», Sinopharm, AstraZeneca и Sinovac.