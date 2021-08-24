Симферополь, 24 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 349 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа. Сутками ранее сообщалось о 356 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписаны за последние сутки с выздоровлением после коронавируса 350 пациентов. За тот же период зарегистрировано 16 новых смертей от осложнений на фоне ковида.

«По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 5379 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2793», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Республике Крым подтверждено 68 866 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 57 978 человек, скончались 5 379.