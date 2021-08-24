Бразилиа, 24 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Бразилии за сутки выявили 13 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в Бразилии достигло 20 583 994.

От осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались в общей сложности более 574 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, цифровые сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции введут с 30 августа для посещения общественных мест в бразильском городе Сан-Паулу.

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