Оттава, 24 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Канадские спецподразделения в настоящее время действуют за «стенами» международного аэропорта Кабула. Эту информацию подтвердили 23 августа в военном ведомстве Канады, передает телеканал CTV.

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Новость поступила за день до проведения специальной встречи лидеров G7, посвященной продолжающемуся кризису в Афганистане после захвата страны боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным CTV, канадский спецназ размещен недалеко от аэропорта, в специально отведенной зоне ожидания, где собираются афганцы, направляющиеся в Канаду.

Отмечается, что военные выбирают из толпы лиц, одетых в красное — цвет, который рекомендовано носить лицам, эвакуирующимся из Кабула по линии правительства Канады.