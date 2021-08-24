Москва, 24 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Прошедшая 23 августа торговая сессия завершилась для рубля не лучшим образом. Рубль опустился до 74,25 рубля за доллар и 87,2 рубля за евро, фактически вернувшись на минимумы прошедшей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«При этом если к доллару российская валюта за день потеряла 0,45%, то относительно евро рубль просел на 0,94%, что стало рекордным падением с начала июля.

Такая динамика рубля обусловлена запоздалой реакцией трейдеров на резкое падение нефти — за 20 августа топливо подешевело на 2,5%, дойдя до майских минимумов в $65 за баррель.

Также инвесторы постепенно начали выходить из рисковых активов перед симпозиумом в Джексон-Хоуле и рассматривать различные варианты более консервативных историй.

При этом в Китае впервые за месяц не было выявлено ни одного случая заражения коронавмиирусом, что запустило оптимизм трейдеров на новые высоты — нефть прибавила 6%, индекс S&P500 переписал исторический максимум. Но в фокусе на эту неделю все равно останется мероприятие ФРС.

Сегодня, 24 августа, стоимость рубля будет догонять остальной рынок и расти. Предполагаемый коридор движения — 73,50−74,30 рубля за доллар и 86,50−87,50 рубля за евро», — считает эксперт.

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