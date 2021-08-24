Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону участие в прививочной кампании приняли примерно 74% транспортников, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Водитель трамвая

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«В настоящее время из 2 719 сотрудников [транспортных] предприятий вакцинацию прошли 1 506 человек (в том числе 976 человек оба этапа), что составляет 73,7% от общего числа сотрудников», — уточнили в мэрии.

Для удобства транспортников сформированы мобильные бригады, которые проводят вакцинацию от COVID-19 на местах.