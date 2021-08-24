Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга с 27 августа ослабляет режим ограничений, введённый для сдерживания коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу. Напомним, в последние недели в Петербурге снизилось количество новых случаев коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM На заднем плане — один из аквапарков Петербурга

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Как сообщили в Смольном, с 27 августа разрешается доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы, находящиеся в помещении, в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания), а также доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Возобновляется работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах. Однако они обязаны ограничить количество посетителей (не более 1 человека на 4 кв. м площади) и обеспечить проведение вакцинации работников.

«До 27 августа 100% работников должны иметь либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не более шести календарных месяцев назад. С 1 октября 100% работников, за исключением переболевших не более шести календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации», — уточнили в администрации Петербурга.

Для аттракционов, расположенных в помещениях, требуется ограничить количество посетителей (не более 1 человека на 12 кв. м площади объекта) и обеспечить проведение вакцинации работников по тем же требованиям, как для объектов развлечения и досуга в ТЦ и детских игровых комнат.

Открывающиеся аквапарки тоже должны ограничить количество посетителей — не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади в иных доступных помещениях. Требования по вакцинации — такие же, как для упомянутых выше объектов.

Также с 27 августа станет возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с Роспотребнадзором. К участникам мероприятий вводятся требования по вакцинации. Аналогичные условия устанавливаются для допуска посетителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

«Иные ограничения продлеваются по 26 сентября», — добавили в Смольном.