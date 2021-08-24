Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону первым в Ростовской области объявил о полной готовности к новому учебному году. Все необходимые документы подписаны, уточнил глава городской администрации Алексей Логвиненко 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«С каждым годом наши школы преображаются. Мы строим новые [объекты] и капитально ремонтируем имеющиеся, внедряем инновационные методы обучения, модернизируем материально-техническую базу, совершенствуем профессиональные компетенции педагогов», — написал сити-менеджер областного центра в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии начала нового учебного года инспекторы пожарного надзора проверили школы Ростова-на-Дону. Принято более 90% образовательных учреждений. В тех школах и садах, где были выявлены нарушения, проверка должна пройти повторно.