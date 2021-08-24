У российских параолимпийцев не выявили случаев заражения коронавирусом
Токио, 24 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Среди российских параолимпийцев не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщил глава российской делегации на Параолимпиаде в Токио Павел Рожков.
Sport-express.ru
Параолимпийский комитет России
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«В команде российских параолимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата», — цитирует Рожкова ТАСС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Параолимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом у спортсмена.
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