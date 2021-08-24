Токио, 24 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Среди российских параолимпийцев не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщил глава российской делегации на Параолимпиаде в Токио Павел Рожков.

Sport-express.ru Параолимпийский комитет России

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«В команде российских параолимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата», — цитирует Рожкова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Параолимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом у спортсмена.

Читайте также: В Параолимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом