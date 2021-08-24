Канберра, 24 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Поскольку на всей Столичной территории Австралии действует режим локдауна, это означает, что владельцы бизнесов и администрации публичных заведений должны предпринимать новые меры предосторожности, предписанные СанПиНом. Как стало известно 23 августа, в этой связи в зале заседаний нижней палаты Австралии появилась одна новая «деталь» интерьера, о чем сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Внимательные зрители сети обнаружили, что на огромном столе в зале заседаний, возле которого на вопросы парламентариев отвечают члены национального кабинета министров, появились пластиковые разделительные барьеры.

Предположительно, это одна из многих мер безопасности, введенных в связи с пандемией, чтобы парламент мог продолжать заседать даже во время локдауна.

Здание парламента в целом в настоящее время закрыто для публики, но как важное рабочее место премьер-министра Австралии оно продолжает функционировать.