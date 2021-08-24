Воронеж, 24 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Управление строительной политики администрации Воронежа объявило поиск подрядчика на строительство Музея ВДВ, заявки будут приниматься до 31 августа 2021 года, сообщили 24 августа в пресс-службе мэрии.

Наталья Филатова Администрация Воронежа

Победитель конкурса должен с момента заключения контракта и до декабря 2022 года построить Музей ВДВ на территории парка Победы по адресу ул. Лизюкова, 42в, и благоустроить прилегающую территорию. По проекту, здание музея будет одноэтажным с подвальной частью. В двухуровневой зоне экспозиций планируется разместить 11 выставочных витрин, раскрывающих темы истории и современности ВДВ. Предусмотрено создание мультимедийного панорамного комплекса. Общая площадь помещений здания составит более 2 тыс. кв. м, музей разместится на участке в 1,5 га. Максимальная стоимость работ — 179,3 млн рублей.

«Вместе с памятником «Воронеж-родина ВДВ», бюстом генерала Маргелова и аллеей десантников это место в парке Победы станет целым мемориальным комплексом», — сказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности создания музея ВДВ в Воронеже — городе первой высадки советского десанта — было объявлено в 2019 году.