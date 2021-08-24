Канберра, 24 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Обширная сеть портов, контейнеровозов и транспортных компаний, которые перевозят товары по всему миру, сильно запутана. Однако за последние 18 месяцев пандемии коронавирусной инфекции торговые связи становятся «все более запутанными», товары не успевают поставляться в срок, а стоимость доставки грузов стремительно растет. Поэтому в Австралии всерьез опасаются дефицита товаров перед Рождеством. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

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Как пишут журналисты, «так и не устраненные препятствия и появление новых проблем, включая «Дельта"-вариант, означают, что покупатели, вероятно, столкнутся с более высокими ценами и меньшим выбором в этот праздничный сезон».

Отмечается, что представители крупных компаний по производству потребительских товаров уже предупреждают о сбоях перед рождественским сезоном покупок.

«Давление на глобальные цепочки поставок не ослабло, и мы не ожидаем, что оно исчезнет в ближайшее время», — заявил в интервью 9News Боб Бистерфельд, генеральный директор C.H. Robinson, одной из крупнейших логистических фирм в мире.