Токио, 24 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Параолимпийской деревне в Токио тест на коронавирус у одного из спортсменов дал положительный результат. Об этом 24 августа сообщает Inside the Games.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

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Отмечается, что спортсмен был изолирован и помещён на двухнедельный карантин. Его имя не разглашается. Организаторы Параолимпиады заявили, что начали расследование, чтобы установить, с кем он находился в контакте.

«Мы ожидали, что в Параолимпийской деревне будет определённое количество положительных случаев», — сказала пресс-секретарь оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Новой Зеландии не примет участия в церемонии открытия Параолимпийских игр в Токио из-за коронавируса.

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