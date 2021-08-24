Москва, 24 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

В Минздраве напомнили, что глава ведомства Михаил Мурашко ранее сообщал, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет.

«Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенёсшие заболевание. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — говорится в сообщении.

Также во временных методических рекомендациях говорится о необходимости медорганизациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях соцзащиты, для профилактики и снижения рисков распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России более 43 миллионов человек получили прививки от коронавирусной инфекции. Глава Минздрава добавил, что в некоторых регионах вакцинацию прошли уже более 60% взрослого населения. Лидерами по темпам вакцинации являются Чечня, Белгородская и Московская области, уточнил министр.

Читайте также: Минздрав заявил о достаточном запасе вакцин от COVID-19 во всех регионах