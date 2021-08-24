Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Москва, 24 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
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В Минздраве напомнили, что глава ведомства Михаил Мурашко ранее сообщал, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет.
Также во временных методических рекомендациях говорится о необходимости медорганизациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях соцзащиты, для профилактики и снижения рисков распространения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России более 43 миллионов человек получили прививки от коронавирусной инфекции. Глава Минздрава добавил, что в некоторых регионах вакцинацию прошли уже более 60% взрослого населения. Лидерами по темпам вакцинации являются Чечня, Белгородская и Московская области, уточнил министр.
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