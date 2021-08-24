Веллингтон, 24 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки зарегистрирован рекордный 41 новый случай заражения коронавирусом (+27,7%), а общее число носителей SARS-CoV-2 составило 148 человек. Об этом 24 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Выступая на пресс-конференции, генеральный директор министерства здравоохранения страны Эшли Блумфилд заявил, что борьба со штаммом «Дельта», который активно распространяется в стране, похож на борьбу с «совершенно новым вирусом».

Напомним, что эпицентром текущей вспышки распространения SARS-CoV-2 является город Окленд, куда прибыл нулевой пациент из австралийского Сиднея. За прошедшие сутки там выявлено 38 носителей коронавируса. Еще три были обнаружены в столице Новой Зеландии Веллингтоне.

Общенациональный локдаун по всей Новой Зеландии действует до 27 августа.