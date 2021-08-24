Канберра, 24 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Более 11 миллионов жителей Австралии «засучили рукава», чтобы получить первый компонент вакцины от COVID-19. Такие данные были опубликованы 24 августа на официальной странице Twitter-аккаунта министерства здравоохранения Австралии.

NIAID Вакцинация

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В соответствии с общенациональным планом по выходу из пандемии ограничения в Австралии начнут сниматься, как только страна достигнет целевых показателей в 70% и 80% вакцинированных.

По состоянию на 23 августа 30,88% населения Австралии старше 16 лет считаются полностью привитыми от COVID-19. 53,6% населения страны получили только один компонент вакцины.

Из всех регионов на первом месте стоит Австралийская столичная территория — там эти показатели составляют 37,6% и 60,7% соответственно.