Астана, 24 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана был выявлен 5631 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 748 851.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 8512.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 28 577 человек находится в стационарах, из которых 1824 в тяжелом состоянии и 267 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 6314 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.