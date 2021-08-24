Канберра, 24 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Австралийский военный корабль присоединится к военно-морским кораблям партнеров страны по АТР для проведения крупных военных учений у острова Гуам. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Mil.ru Военно-морские учения

Фрегат типа Anzac HMAS Warramunga на этой неделе примет участие в учениях MALABAR вместе с военно-морскими силами Индии, Японии и США.

«Австралия привержена тесному сотрудничеству с нашими партнерами для решения общих региональных проблем, в том числе в морской сфере … Участие наших войск в учениях MALABAR 2021 улучшит слаженность взаимодействий в морской территории региона и является ключевым направлением сотрудничества между нами», — говорится в публичном заявлении вице-адмирала Майкла Нунана из Королевского военно-морского флота Австралии

Журналисты отмечают, что Гуам расположен в 3 000 км к юго-востоку от Шанхая и является ближайшей к Китаю военной базой.