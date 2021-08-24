Канберра, 24 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал сопротивление глав правительств штатов и территорий по поводу реализации дорожной карты по возвращению к допандемической жизни, заявив, что стратегия по полному уничтожению COVID-19 уже не может быть реализована. Об этом он заявил 24 августа в эфире телеканала Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

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«Любой штат и территория, которые думают, что каким-то образом могут избавить себя от «Дельта"-варианта COVID-19 навсегда — это просто абсурд», — заявил Моррисон.

«Та же Новая Зеландия не может этого сделать. Они пошли по пути стратегии ликвидации — теперь они находятся в состоянии локдауна. Поэтому выход заключается в том, что нам нужно достичь этих 70‑ и 80-процентных отметок [по вакцинации] и безопасно открыть страну», — добавил Моррисон.