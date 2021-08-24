Сидней, Австралия, 24 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. 24 августа самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс преодолел отметку в шесть миллионов поставленных прививок от COVID-19. В связи с этим, выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян поблагодарила всех жителей Большого Сиднея за их активное участие в кампании по иммунизации. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) whitesession Вакцина

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«Спасибо всем, кто пошел и поставил прививку. 60% населения штата получили хотя бы одну дозу, и примерно 30% населения — получили второй компонент», — заявила Бережиклян.

По состоянию на 24 августа в штате первый компонент получили 3 956 005 человек, второй — 2 112 611.

В Новом Южном Уэльсе за прошедшие сутки было зарегистрировано 753 новых случая заражения коронавирусом и ни одного случая смерти от COVID-19. Было проведено более 138 000 ПЦР-тестов, что премьер-министр штата Бережиклян назвала удовлетворительным результатом.