Сидней, Австралия, 24 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В сентябре полностью вакцинированные от COVID-19 жители австралийского штата Новый Южный Уэльс получат новые свободы, а режим локдауна для них будет ослаблен. Об этом 24 августа в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщение поступило после того, как штат преодолел отметку в шесть миллионов введенных доз вакцины от COVID-19. Официальное заявление с подробным объяснением новых правил Бережиклян сделает 26 или 27 августа.

В свою очередь главный санитарный врач штата Новый Южный Уэльс Керри Чант отметила, что некоторые ограничения могут оставаться в силе даже после того, как 80% жителей штата будут вакцинированы.

«Может случиться так, что мы на самом деле в течение многих лет будем носить маски в помещениях при определенных условиях», — заявила Чант перед журналистами.