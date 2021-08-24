Тбилиси, 24 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 47 288 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5924 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 24 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 523 022 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 458 265 победили инфекцию, в том числе 4777 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6891 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 60 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7410 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3320.

Днём ранее в Грузии после проведения 22 875 тестов выявили 2354 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 5200 человек, умерли за сутки 60 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии с 14 августа по 4 сентября из-за высоких темпов распространения коронавируса приостановлена работа городского транспорта, запрещены массовые мероприятия. В штабе по борьбе с пандемией рассматривают введение новых ограничений.