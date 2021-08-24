Москва, 24 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. По итогам торгов 23 августа нефть марки Brent подорожала более чем на 5% в рамках отскока после затяжной серии падения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Котировки закрылись над уровнем $68 за баррель, а сегодня, 24 августа, уже тестирует отметку $69, уверенный пробой которой откроет дорогу к психологическому барьеру $70.

Технический отскок после семи дней снижения подкреплен и фундаментальными факторами. Доллар отступает, теряя очки, набранные на прошлой неделе, которая оказалась весьма удачной для защитной американской валюты.

На фондовых площадках с начала недели сохраняется оптимизм несмотря на отсутствие улучшений в ситуации с пандемией, особенно в Азии.

Также следует выделить временный драйвер, подпитывающий восстановление фьючерсов. На мексиканской добывающей платформе произошло ЧП вследствие пожара.

Компания Pemex пока не комментирует сроки устранения последствий, а между тем добыча сократилась почти на 500 тыс. баррелей в день. Однако важно помнить, что подобные факторы поддержки носят временный характер и опасны последующей коррекцией цен.

Теоретически Brent готова к возвращению за пределы уровня $70. Однако в ближайшей перспективе может произойти откат, который отбросит цены в район $67,50 или ниже перед возобновлением покупок», — считает эксперт.

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