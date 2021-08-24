Москва, 24 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Убийство в 1943 году митрополита Алексия (Громадского), возглавившего Украинскую автономную православную церковь в юрисдикции Московского патриархата, организовали гитлеровцы и украинские националисты. Это следует из документов, которые ФСБ России рассекретила в рамках проекта «Без срока давности».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

На оккупированной территории Украины была создана автокефальная церковь, её руководителем стал епископ Луцкий Поликарп (Сикорский). Раскольникам помогали националисты.

Большинство православных епископов не пожелали переходить под юрисдикцию автокефальной церкви. В августе 1941 года на соборе в Почаевской лавре они провозгласили создание автономной Украинской церкви и избрали её главой митрополита Алексия.

В числе рассекреченных документов — справка, адресованная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом советскому руководству. В ней говорится о случаях, когда бандеровцы убивали священников, и об обстоятельствах гибели митрополита Алексия.

Со слов свидетелей Питирим рассказал, что 7 мая 1943 года митрополит отправился в Луцк по вызову комиссара города. С ним были секретарь и переводчик.

Позднее разбитую машину, тела трёх человек и раненого митрополита нашли в лесу. Прохожий, который их увидел, попросил о помощи местных крестьян, но те отказались. Возвратившийся от крестьян прохожий застал митрополита мёртвым, на его теле были новые раны.

«Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами», — указал Питирим.

Протоиерей Владимир Ковальский из Дубны, на слова которого также ссылается Питирим, назвал убийцей Алексия Петра Мельника, известного как лесной священник-националист. Этот человек прославился «террористическими действиями» и имел при себе крест, снятый с погибшего секретаря митрополита.

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