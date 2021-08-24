Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В центре Петербурга девушка при невыясненных обстоятельствах упала в воду реки Фонтанки с Пантелеймоновского моста. Ее жизнь спасли подоспевшие на катере сотрудники транспортной полиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, сообщени о ЧП поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. К месту происшествия выдвинулся патрульный катер.

«В воде стражи правопорядка обнаружили девушку, которая звала на помощь. Пострадавшая незамедлительно извлечена из воды. Она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и была очень напугана», — рассказали в пресс-службе.

Спасённую укрыли термоодеялом и вызвали к ней скорую медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай.