Избербаш, Дагестан, 24 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Дагестане пойдут под суд трое жителей города Избербаша. Их обвиняют в незаконной добыче млекопитающих — каспийских тюленей. Кроме того, при задержании с поличным злоумышленники оказали сопротивление сотрудникам пограничного управления ФСБ России и обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Фотобанк Moscow-Live Тюлень

Из подробностей расследования уголовного дела в отношении браконьеров из поселка Рыбный города Избербаша известно, что летом 2020 года они на маломерном судне вышли в акваторию Каспийского моря и расставили сети. Их улов составил 19 особей тюленей, занесенных в Красную книгу РФ.

Злоумышленники сняли с морских животных шкуры и их жир, намереваясь продать все это. Однако их действия были пресечены пограничниками. При задержании обвиняемые оказали им сопротивление, усугубив свое положение. Для вынесения приговора уголовное дело направлено в суд.

Читайте также: «Ненасытность зашкаливает» — с кого в Дагестане снимут шкуру после тюленей?