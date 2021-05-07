7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Дагестане произошел очередной случай массовой гибели тюленей. Подобные факты случались и раньше. Но на этот раз мертвые животные были найдены на побережье Каспия без шкур. По данному инциденту в настоящее время назначены проверки прокуратуры и Министерства природы РФ. Событие активно комментируют в региональном сегменте соцсетей неравнодушные граждане.

Ольга Карпова, , 14:59 — REGNUM Более 170 особей каспийских тюленей обнаружили на днях на побережье Каспия в Дагестане. Не в первый раз произошедшую массовую гибель животных прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он назвал вопиющим факт убийства, а именно об этом говорит то, что с большинства мертвых животных были сняты шкуры.

Тюлень

По мнению главы Минприроды, скорее всего, с мертвых уже тюленей сняли шкуры для того, чтобы скрыть истинную причину их гибели, выдав факт за браконьерство. Как считают в ведомстве, «кто-то кильку ловит на пути их миграции» — и тюлени попали в рыболовные тралы — а потом «пытается скрыть следы браконьерством».

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«Кильки? Вы серьезно? Не смешите мои тапочки. Там осетра вылавливают», — высказал свою версию истинных причин гибели тюленей один из пользователей дагестанского сегмента соцсетей.

«Скоро обувь появится из тюленьей кожи», — предрек очевидное M.Tajir.

«Скоро шапки появятся», — согласился с ним Арсен А.

«Шубы сошьют», — предположила zagidat.

Пользователи соцсетей высказали различные версии причин гибели тюленей и назвали предполагаемых виновных. Среди них были военные, которые проводят учения в Каспийском море, нефтяники, добывающие нефть в его акватории, различные производства, загрязняющие море и, само собой, браконьеры.

Мертвые тюлени на берегу Каспийского моря Цитата из видео «В Дагестане зафиксирована массовая гибель тюленей» пользователя Новости ННТ. youtube.com

«Браконьеры и военные учения на Каспии, плохая экология. Пора остановиться уже», — выдвинул версию о виновниках Гаджимурад А.

«Это военные гасят на учении, вот браконьеры с мертвых тюленей и снимают шкуру», — прозвучало еще одно обвинение в адрес военных от Салима.

«Тюлени умерли от учебки, от взрывов их вынесло на берег», — подтвердил мнение еще один читатель страницы популярного в Дагестане паблика.

«Браконьеры — вот проблема, ненасытность зашкаливает», — обвинил Ибрагим_V.

«Единственное что может уничтожать массово живность на Каспии, это метанол, который используют при бурении нефтегазовой отрасли!» — выступил Атлантик с еще одним предположением о виновных в Instagram-паблике mkala.

«На Каспии бурят со времён СССР, в одном только Азербайджане этих нефтяных вышек десятки, и никогда так массово никто не погибал. Тут проблема в другом», — возразил ему Isa.

«Столько туда спустили канализационных отходов, чего ещё можно было ожидать?» — напомнил неравнодушный гражданин о нечистотах и отходах производств, сливающихся в Каспий по всему побережью.

«Пока Морфлот не перебрался к нам, такого не было», — нашел причину Ману.

«Всю жизнь, сколько себя помню, на берегу моря лежали мёртвые туши тюленей и воняли», — напомнила Патя о том, что последние события — не единичный случай, и происходили они задолго до перебазирования Каспийской флотилии в город Каспийск.

Многие дагестанцы обвинили в гибели краснокнижных тюленей не только непосредственных убийц, но и органы природоохраны и правоохранительные органы.

«Значит, плохо работают органы по отлову браконьеров», — констатирует Загир М.

«Минприроды надо распустить! Не то что в Каспии, скоро в реках тоже ничего живого не останется! Неужели они не видят, не знают, сколько пластика в воде! Поезжайте на водохранилища и увидите целые острова этого пластика! Ведь он сотни лет потихоньку разлагается, травя всё вокруг! Пить воду лет через десять нельзя будет уже!» — обвинил пользователь с ником МГИ человека в загрязнении окружающей среды, а природоохранное ведомство — в отсутствии контроля за этим губительным процессом.

Чучело каспийского тюленя в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге Andrew Butko

Во многих комментариях звучали искренняя боль от случившегося и призывы одуматься к людям, которые истребляют животных намеренно или по недомыслию и халатности.

«Что же ты творишь, человек!?» — с возмущением вопрошает один из комментаторов Rashidhan H. в паблике «ЧП\Дагестана» в Instagram.

«Самое жестокое существо — это человек», — согласилась с ним Mari.

«Скоро с людей начнут снимать шкуры», — предсказал печальную участь людей, которые станут следующими после тюленей, еще один комментатор.

«Этих убийц самих жрать заставить этих мертвых тюленей надо», — предложила довольно жесткое наказание AAA_1111.