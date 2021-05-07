Ольга Карпова, 7 мая 2021, 14:59 — REGNUM Более 170 особей каспийских тюленей обнаружили на днях на побережье Каспия в Дагестане. Не в первый раз произошедшую массовую гибель животных прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он назвал вопиющим факт убийства, а именно об этом говорит то, что с большинства мертвых животных были сняты шкуры.

Тюлень
Тюлень

По мнению главы Минприроды, скорее всего, с мертвых уже тюленей сняли шкуры для того, чтобы скрыть истинную причину их гибели, выдав факт за браконьерство. Как считают в ведомстве, «кто-то кильку ловит на пути их миграции» — и тюлени попали в рыболовные тралы — а потом «пытается скрыть следы браконьерством».

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«Кильки? Вы серьезно? Не смешите мои тапочки. Там осетра вылавливают», — высказал свою версию истинных причин гибели тюленей один из пользователей дагестанского сегмента соцсетей.

«Скоро обувь появится из тюленьей кожи», — предрек очевидное M.Tajir.

«Скоро шапки появятся», — согласился с ним Арсен А.

«Шубы сошьют», — предположила zagidat.

Пользователи соцсетей высказали различные версии причин гибели тюленей и назвали предполагаемых виновных. Среди них были военные, которые проводят учения в Каспийском море, нефтяники, добывающие нефть в его акватории, различные производства, загрязняющие море и, само собой, браконьеры.

Мертвые тюлени на берегу Каспийского моря
Мертвые тюлени на берегу Каспийского моря
Цитата из видео «В Дагестане зафиксирована массовая гибель тюленей» пользователя Новости ННТ. youtube.com

«Браконьеры и военные учения на Каспии, плохая экология. Пора остановиться уже», — выдвинул версию о виновниках Гаджимурад А.

«Это военные гасят на учении, вот браконьеры с мертвых тюленей и снимают шкуру», — прозвучало еще одно обвинение в адрес военных от Салима.

«Тюлени умерли от учебки, от взрывов их вынесло на берег», — подтвердил мнение еще один читатель страницы популярного в Дагестане паблика.

«Браконьеры — вот проблема, ненасытность зашкаливает», — обвинил Ибрагим_V.

«Единственное что может уничтожать массово живность на Каспии, это метанол, который используют при бурении нефтегазовой отрасли!» — выступил Атлантик с еще одним предположением о виновных в Instagram-паблике mkala.

«На Каспии бурят со времён СССР, в одном только Азербайджане этих нефтяных вышек десятки, и никогда так массово никто не погибал. Тут проблема в другом», — возразил ему Isa.

«Столько туда спустили канализационных отходов, чего ещё можно было ожидать?» — напомнил неравнодушный гражданин о нечистотах и отходах производств, сливающихся в Каспий по всему побережью.

«Пока Морфлот не перебрался к нам, такого не было», — нашел причину Ману.

«Всю жизнь, сколько себя помню, на берегу моря лежали мёртвые туши тюленей и воняли», — напомнила Патя о том, что последние события — не единичный случай, и происходили они задолго до перебазирования Каспийской флотилии в город Каспийск.

Многие дагестанцы обвинили в гибели краснокнижных тюленей не только непосредственных убийц, но и органы природоохраны и правоохранительные органы.

«Значит, плохо работают органы по отлову браконьеров», — констатирует Загир М.

«Минприроды надо распустить! Не то что в Каспии, скоро в реках тоже ничего живого не останется! Неужели они не видят, не знают, сколько пластика в воде! Поезжайте на водохранилища и увидите целые острова этого пластика! Ведь он сотни лет потихоньку разлагается, травя всё вокруг! Пить воду лет через десять нельзя будет уже!» — обвинил пользователь с ником МГИ человека в загрязнении окружающей среды, а природоохранное ведомство — в отсутствии контроля за этим губительным процессом.

Чучело каспийского тюленя в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге
Чучело каспийского тюленя в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге
Andrew Butko

Во многих комментариях звучали искренняя боль от случившегося и призывы одуматься к людям, которые истребляют животных намеренно или по недомыслию и халатности.

«Что же ты творишь, человек!?» — с возмущением вопрошает один из комментаторов Rashidhan H. в паблике «ЧП\Дагестана» в Instagram.

«Самое жестокое существо — это человек», — согласилась с ним Mari.

«Скоро с людей начнут снимать шкуры», — предсказал печальную участь людей, которые станут следующими после тюленей, еще один комментатор.

«Этих убийц самих жрать заставить этих мертвых тюленей надо», — предложила довольно жесткое наказание AAA_1111.