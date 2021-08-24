Тирасполь, 24 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В ходе 135 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 774 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 078 человек, в том числе 15 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1266 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 145 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 89 человек.

Стоит отметить, что 2 сентября в Приднестровье отмечают День Республики. В этом году от праздничных мероприятий не стали отказываться, но правоохранители будут следить за тем, чтобы соблюдались меры профилактики пандемии.