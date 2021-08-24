Пекин, 24 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Great Wall представил модернизированный рамный внедорожник Tank 300 Ranger. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Autohome Tank 300 Ranger

Новинка предназначена для офф-роуд (вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на полноприводной машине).

Tank 300 Ranger укомплектован усиленной подвеской. Также автопроизводители снабдили модель деталями и агрегатами компании K-Man, доработанными тюнинг-ателье Yunliang. Кроме того, модернизированный вседорожник имеет амортизаторы K-Man серии Off-Road с винтовыми пружинами Eibach, которые отличаются выносными резервуарами, а также более надежной конструкцией.

Подвеска Tank 300 Ranger включает в себя поперечные рычаги спереди и неразрезной мост сзади. Мощность модели равна 227 л. с.

Что же касается внешнего вида автомобиля, то здесь стоит отметить силовой бампер с лебедкой, капот с вентиляционными «жабрами», а также более крупные расширители арок колёс и металлические подножки.

Ранее компания Great Wall представила на китайском авторынке новые электромобили Ora White Cat и Ora Small Wildcat. White Cat является третьей по счёту моделью производителя электрокаров. Small Wildcat — это модификация White Cat.

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