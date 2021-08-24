Киев, 24 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Украинский самолет, на минувшей неделе прибывший в аэропорт Кабула и предназначенный для эвакуации граждан Украины из Афганистана, был похищен неизвестными и угнан в Иран. Об этом 24 августа рассказал заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин украинскому «Общественному радио».

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"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сказал он.

Также Енин добавил, что три предыдущие попытки по вывозу украинских граждан с территории Афганистана также окончились безуспешно, так как последние не смогли попасть на территории кабульского аэропорта.

При этом замглавы МИД Украины добавил, что неизвестные были вооружены, однако не рассказал ничего о дальнейшей судьбе украинского самолета и о дальнейших действиях Киева в этой ситуации.

Вместе с тем он добавил, что в течение последней недели вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «работала в режиме краш-теста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на эвакуационных рейсах из Афганистана, власть в котором захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), родились по меньшей мере трое детей.