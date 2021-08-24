Москва, 24 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции зарегистрировало приказ, который ранее подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, «Об утверждении порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Как говорится в приказе, сведения о сумме пенсионных накоплений будут предоставляться застрахованным и не получающим пенсионные выплаты женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам — в 45 лет. Сведения будут предоставляться один раз в три года.

Застрахованным, но не зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации гражданам информация будет предоставляться по их запросу в письменной форме. Приказ, подписанный Котяковым, вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, за возвращение прежнего порядка выхода на пенсию — мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет — выступают большинство жителей России (87%).

Число противников пенсионной реформы растет с увеличением возраста граждан РФ — 79% среди молодёжи до 34 лет и 92% среди людей старше 45 лет.

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