Тбилиси, 24 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Грузии члены межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией рассматривают вопрос о введении новых карантинных ограничений в стране. Об этом 23 августа сообщил на брифинге заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Паата Имнадзе.

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«На координационном совете введение локдауна не обсуждается. Но рассматривается вопрос, какие нужно ввести дополнительные ограничения, которые не скажутся губительно на экономике страны», — сказал Имнадзе.

Он также отметил, что ожидается резкий рост темпов распространения коронавируса в крае Кахетия, где скоро пройдёт праздник сбора урожая винограда — Ртвели. Врач призвал медицинский сектор региона приготовиться к росту нагрузки.

Напомним, в Грузии с 14 августа по 4 сентября для профилактики пандемии приостановлена работа муниципального транспорта. Также в этот период запрещено проводить массовые собрания. С 17 августа в стране сделали обязательным ношение масок на улице.