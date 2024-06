Токио, 24 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии нового минивэна Toyota Sienna, дебют которого состоится в конце августа. Об этом сообщается на сайте Weibo.

Weibo Toyota Sienna

Новинка будет представлена на автомобильной выставке в Чэнду, открытие которой запланировано на 28 августа.

Представленный на снимках минивэн был сфотографирован на парковке в Китае. По предварительным данным, стоить новинка будет от 276,8 тыс. юаней (3,16 млн рублей).

Модель будет предложена в четырех версиях: начальной — LE (276,8 тыс. юаней), средней — XLE (299,8 тыс. юаней) и двух максимальных — LTD (316,8 тыс. юаней) и LTD Plus (337,8 тыс. юаней).

Toyota Sienna получила новую решетку радиатора и оптику, которые очень похожи на те, что установлены у обновленной Camry.

Длина новинки равна 5,18 м, а размер колёсной базы составляет 3,06 метра. Внутри обновленной модели установлена крупная консоль между водителем и пассажиром. Кроме того, в салоне есть современная система мультимедиа с крупным сенсорным экраном.

Под капотом минивэна установлен атмосферный мотор объёмом 2,5 л мощностью 249 л. с. Агрегатируется силовая установка с вариатором. Привод у модели полный.

Ранее тюнинг-ателье TOM'S представило новый стайлинг-пакет для компактного кроссовера Toyota Yaris Cross.

