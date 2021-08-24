Саратов, 24 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 75 пациентов, с признаками ОРВИ — 164 человека. Накануне выявили 243 заражения. Всего подтверждено 79 128 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 73 347 человек, за сутки — 213 пациентов.

Наибольшее количество заражений за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 95 случаев, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители в возрасте от 30 до 39 лет — 58 человек, 41 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные студенты, имеющие полис ОМС, смогут привиться в России любой из доступных вакцин, для всех остальных иностранных студентов предоставят возможность привиться «Спутником Лайт».

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