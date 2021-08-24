Баку, 24 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 23 августа выявили 2945 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 079 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 394 451 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 346 810 человек, в том числе 1027 — за последние сутки. На лечении находится 42 301 носитель коронавируса.

Всего в стране скончались 5340 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3069 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 14 976 тестов. Выздоровевшими медики признали 1180 человек. Скончались 29 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане с сентября введут штрафы за посещение непривитыми ресторанов, кафе и торговых центров.