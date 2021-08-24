Москва, 24 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Большинство жителей России (59%) тратят на жилье по 10−20 тыс. рублей ежемесячно, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Граждан спросили, сколько они тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг, аренду жилья или ипотечные выплаты каждый месяц.

Сумму в 10−20 тыс. рублей назвали 59% респондентов, 28% сообщили, что им приходится отдавать за квартиру до 10 тыс. рублей ежемесячно. Ещё 7% участников тратят от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 4% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и по 1% — 50−75 тыс. рублей или более.

Вместе с тем 40% опрошенных рассказали, что тратят на продукты от 10 до 25 тыс. рублей в месяц, 29% — от 5 до 10 тыс., 10% — от 3 до 5 тыс. 4% — до 3 тыс. Ещё 14% респондентов оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тыс. рублей и 3% — от 50 тыс. рублей.

В опросе приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, более 75% российских семей с трудом оплачивают все необходимые ежедневные расходы, около 25% не испытывают с этим проблем. Опрос проходил во всех регионах в октябре и ноябре и охватил более 100 тыс. домохозяйств.

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