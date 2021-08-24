Будапешт, 24 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венгрию. Он проведёт переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, говорится в сообщении МИД РФ.

Zsolt Kristaly Флаг Венгрии

«У трапа его встретили замглавы и статс-секретарь МИД Венгрии», — рассказали в ведомстве о прибытии Лаврова.

Ранее в МИД проинформировали, что в рамках рабочего визита в Венгрию Лавров также выступит на совещании послов и постоянных представителей этой страны при международных организациях.

Переговоры Лаврова и Сийярто будут посвящены состоянию и перспективам развития двусторонних отношений Москвы и Будапешта. Главы дипломатий наметят дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, а также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее Лавров посещал Венгрию с рабочим визитом в мае 2016 года.