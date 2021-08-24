Сухум, 24 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. 137 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 23 августа в ходе 488 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 264 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 52 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 24 447 носителей SARS-CoV-2. Из них 20 045 признаны выздоровевшими, данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране скончались 365 пациентов с диагнозом COVID-19, из которых один — в течение последних суток.

22 августа в Абхазии не проводили исследования на SARS-CoV-2. Днём ранее в республике выявили 120 новых носителей коронавируса в результате 426 исследований. Выздоровевшими медики признали 21 человека.

Стоит отметить, что в Сухум прибыл мобильный госпиталь Минобороны России. В нём лечатся 47 пациентов с COVID-19.