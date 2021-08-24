Буэнос-Айрес, 24 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Аргентине за минувшие сутки. Общее число таких случаев превысило 5,13 млн, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны, опубликованном 24 августа в Twitter.

Luis Argerich Буэнос-Айрес

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За сутки медики выявили 6135 случаев заболевания, всего же их 5 139 966. Скончались за сутки 257 пациентов с COVID-19, всего смертельных случаев 110 609.

В отделениях интенсивной терапии заняты 3226 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80% совершеннолетних граждан Аргентины уже привиты как минимум одной дозой вакцины от коронавируса.

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