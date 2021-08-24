Варшава, 24 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В каждой школе Польши уже в начале учебного года могут появиться пункты для вакцинации учеников от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек 23 августа во время пресс-конференции.

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«В первую полную неделю сентября министерство образования попросит директоров собрать подписи родителей, которые хотели бы, чтобы на территории школы был создан пункт вакцинации, и там были привиты их дети. И если таких родителей будет внушительное количество, мы откроем в школах пункты для вакцинации. Все это делается для того, чтобы убедить людей в необходимости вакцинации, но принуждать и делить детей на привитых и не привитых мы не будем», — заявил Чарнек.

По словам министра, в настоящее время в Польше около 30−40% подростков вакцинированы от COVID-19. Он указал, что это «результат информационной кампании в школах», которая будет продолжаться и в новом учебном году с сентября.

Чарнек также сказал, что школы готовятся к приему учащихся с 1 сентября. Он отметил, что в понедельник, 23 августа, начались поставки термометров, масок и дезинфицирующих средств в учебные заведения.