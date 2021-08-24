Токио, 24 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Сборная Новой Зеландии не примет участия в церемонии открытия Параолимпийских игр в Токио. Об этом 24 августа сообщил Национальный параолимпийский комитет страны в Facebook.

Christoph Strässler Новая Зеландия

«Мы не будем присутствовать на церемонии открытия Параолимпиады, поскольку намерены следовать мерам против коронавируса», — говорится в сообщении.

Параолимпийские игры состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября. Соревнования пройдут без болельщиков.

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