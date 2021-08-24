Москва, 24 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Иностранные студенты, имеющие полис ОМС, смогут привиться в России любой из доступных вакцин, для всех остальных иностранных студентов предоставят возможность привиться «Спутником Лайт». Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Irinazybina Студенты

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен «Спутник Лайт», — цитирует Фалькова аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отметили министр, по поручению оперштаба ведомство доработало алгоритм организации работы с иностранцами: такие граждане смогут прибыть в РФ в целях получения образования вне зависимости от возобновления авиасообщений. В этих целях министерство ведёт совместную работу с Минздравом РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.