Сеул, 24 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск.

Известно, что военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 44.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1588. Из них 1547 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1509 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 239 287.

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