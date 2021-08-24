Кишинёв, 24 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 23 августа выявили 314 случаев заражения коронавирусом в ходе 3979 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 264 746 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 255 485 человек, в том числе 206 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 533 пациента с COVID-19, из которых 26 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6368 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 149 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2787 тестов. Выздоровевшими врачи признали 191 человека, скончались семь пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, ранее глава минздрава Молдавии Алла Немеренко сообщила, что занятия в школах в новом учебном году планируется проводить в очном формате, но для этого 80% учителей должны быть вакцинированы от COVID-19.