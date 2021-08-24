Москва, 24 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешила до конца 2021 года производителям автомобилей не устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на машины, выпускаемые на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает 24 августа издание «Коммерсантъ» со ссылкой на замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вигена Енокяна.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

По словам Енокяна, данное решение было принято в связи с нехваткой компонентов для «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за дефицита чипов. Он отметил, что ЕАЭ приняла это решение 17 августа, а в силу оно вступает через 30 дней после этого.

При этом данное решение не распространяется на автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, а также на машины, на которых перевозят детей.

В Минпромторге России подтвердили данные о решении. В ведомстве отметили, что остановка предприятий недопустима.

Ранее АвтоВАЗ на неделю приостановил выпуск автомобилей на всех трех линиях на предприятии в Тольятти, что связано со сбоем поставок электронных компонентов Bosh.

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