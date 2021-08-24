Баргузинский район, Бурятия, 24 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В селе Баянгол Баргузинского района Бурятии установлен памятник труженикам тыла и детям войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Совете муниципальных образований региона, монумент возвели своими руками члены территориального общественного самоуправления «Юбилейный».

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Бурятия» Памятник труженикам тыла и детям войны в селе Баянгол в Бурятии

Работы начались в октябре 2020 года. При строительстве были использованы средства по программе «Народный бюджет» в размере 340 тыс. рублей, а также 160 тыс. рублей, полученных за победу в республиканском и районном конкурсах «Лучшее территориальное самоуправление» в 2020—2021 годах.

«Это наш вклад, может быть и отчасти скромный, чтоб сохранить память о великом подвиге нашего народа», — отметила председатель самоуправления Раиса Мисюркеева.

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