Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM В Бурятии военнослужащие привели в порядок более 20 воинских мемориалов и памятников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как отмечается, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне памятники на мемориальных комплексах были побелены и покрашены. Отреставрированы постаменты с военной техникой и стелы, на прилегающей к ним территории проведена уборка.

«На мемориальных комплексах пройдут праздничные митинги и торжественные построения соединений и частей Бурятского территориального гарнизона, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы вечному огню и к местам захоронений русских воинов», — отметили в округе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники администрации Улан-Удэ обследовали памятники, посвящённые героям войны. Выяснилось, что требует ремонта половина из них — 25 и 51.

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