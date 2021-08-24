Бишкек, 24 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Киргизию в качестве гуманитарной помощи поставили произведённую AstraZeneca вакцину от COVID-19, у которой вскоре истекает срок годности. Об этом, как передает 23 августа агентство АКИpress, сообщила журналистам руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Киргизии Гульбара Ишенапысова.

(сс) ŽupaBA VUCBA Вакцина AstraZeneca

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Глава центра сообщила, что у партии объёмом 40 тыс. доз, которую привезли из Азербайджана, срок годности истекает 31 августа. Кроме того, в рамках программы COVAX в Киргизию поставили 226,5 тыс. доз вакцины, которую нужно использовать до начала октября.

«Срок годности партии AstraZeneca, прибывшей по линии COVAX, истекает 1 октября. Будем стараться успеть всё использовать», — отметила Ишенапысова.

Стоит отметить, что в Киргизии в начале августа приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за того, что в селе Ала-Бука в Джалал-Абадской области у 56 военнослужащих из 90 привитых были выявлены побочные эффекты. Через несколько дней побочные эффекты признали «несерьёзными» и вакцинация продолжилась.