Казань, 24 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В ближайшие три года 20 техникумов и колледжей Татарии получат из федерального бюджета более 170 млн рублей на создание 42 мастерских, заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Https://belregion.ru Мастерская в техникуме

По федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» субсидии на модернизацию материально-технической базы уже получили 11 профессиональных образовательных организаций на общую сумму свыше 350 млн рублей, добавил министр. В Татарии 54% выпускников девятых классов продолжают обучение в колледжах и техникумах. В республиканских учреждениях среднего профессионального образования обучают более чем по 200 специальностям и рабочим профессиям.

«В рамках мероприятий, призванных обеспечить перевооружение приборной базы, получателями федеральных субсидий стали КФУ (Казанский федеральный университет), Казанский научный центр РАН и Казанский национальный исследовательский технический университет. Общая сумма средств по направлениям «Создание научных центров мирового уровня» и «Обновление основных фондов науки» составит около 1,7 млрд рублей», — отметил глава ведомства.

По результатам конкурсов, прошедших в конце прошлого года и в начале 2021 года, научные организации и вузы дополнительно смогут получить еще более 1 млрд рублей, из которых 400 млн рублей в этом году, резюмировал Хадиуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Актаныш 20 августа состоялось торжественное открытие новой полилингвальной гимназии-интерната «Адымнар» на 462 ученика.

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